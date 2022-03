Cina: a Chongqing boom affari negli sport invernali (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 17 MAR - È stato in tale occasione che Shen ha pensato: "perché non apriamo un nostro negozio di attrezzature da neve con servizio di manutenzione?", così è nata l'idea di aprire il punto vendita di Chongqing.

Shen, inoltre, ha fondato il primo club sciistico della città chiamato 'Chongqing Extremport', offrendo una piattaforma di ritrovo fisica per gli sciatori. In soli cinque anni, le iscrizioni al club sono passate da appena 50 nel 2017 alle 1.500 di oggi.

Il club organizza da sei a sette tour sciistici all'anno e la loro destinazione principale è la città di Altay nello Xinjiang, nota per la sua lunga stagione invernale che può durare fino a otto mesi e che attira sciatori da tutto il mondo.

Le frequenti visite degli sciatori di Chongqing hanno sorpreso l'ufficio del turismo locale nello Xinjiang. (SEGUE)