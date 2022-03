Cina: +0,9% investimenti diretti in uscita gen-feb

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAR - L'investimento diretto non finanziario in uscita della Cina ha raggiunto i 100,26 miliardi di yuan nei primi due mesi dell'anno, registrando un aumento dello 0,9% su base annua.

Lo rivelano i dati ufficiali pubblicati oggi dal ministero del Commercio.

Secondo questi ultimi, in termini di dollari, tali investimenti sono aumentati del 2,7% rispetto a un anno fa, toccando i 15,78 miliardi di dollari.

Stando ai dati, nel periodo tra gennaio e febbraio, gli investimenti diretti non finanziari nei Paesi lungo la Belt and Road sono aumentati del 3,6% su base annua, raggiungendo i 3,16 miliardi di dollari.

Il Ministero ha fatto sapere che gli investimenti nel commercio all'ingrosso e al dettaglio hanno osservato un'impennata dell'89,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 3,49 miliardi di dollari, con una crescita registrata anche negli investimenti nella ricerca scientifica, servizi tecnici e trasporti. (XINHUA)