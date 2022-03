Spazio:Cina,test motore razzo per prossima missione

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAR - Un motore a ossidrogeno ad alta spinta per razzi di fattura cinese ha completato un test di 520 secondi, preparandosi ai prossimi lanci dei moduli-laboratorio della stazione spaziale.

Lo ha fatto sapere oggi il suo produttore, la China Aerospace Science and Technology Corporation.

Il motore è stato progettato per lo stadio centrale della serie di razzi vettore Long March-5, che sarà usato quest'anno per lanciare due moduli-laboratorio della stazione spaziale cinese in orbita Tiangong.

Il test a lungo raggio, della durata di 520 secondi, ha verificato l'affidabilità del motore e su quest'ultimo saranno svolte più di 20 mansioni sperimentali al fine di testare ulteriormente le sue prestazioni, come rivelato dalla stessa società. Per il 2022 la Cina ha in programma altre sei missioni, tra cui il lancio dei moduli di laboratorio Wentian e Mengtian, di due navicelle cargo e di due astronavi con equipaggio, al fine di completare la costruzione della stazione spaziale. (XINHUA)