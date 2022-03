Scienza: a temperature moderate si vive più a lungo

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAR - Gli scienziati cinesi e britannici hanno scoperto che gli animali che vivono in condizioni temperate possono avere una durata di vita più lunga, fattore che può rappresentare un indizio per quanto riguarda gli sforzi volti alla longevità umana.

I ricercatori dello Shenzhen Institute of Advanced Technology, che fa capo all'Accademia Cinese delle Scienze, insieme ai collaboratori della Wenzhou University, della Liaocheng University e della University of Aberdeen, hanno condotto infatti un esperimento che rivela come la temperatura del corpo influenzi la durata della vita dei roditori.

Gli studiosi avevano precedentemente ipotizzato che gli animali con alti tassi metabolici tendono ad avere una durata di vita più breve rispetto a quelli con metabolismi lenti.

In questo studio, gli esperti hanno esposto alcuni criceti alle alte temperature, circa 32,5 gradi Celsius, e hanno scoperto che il loro metabolismo diminuiva con l'aumentare della temperatura corporea.

Questi ultimi hanno inoltre rilevato che la durata della vita dei criceti che vivono ad alte temperature è scesa del 41% per i maschi e del 28% per le femmine, rispetto a quelli che vivono a circa 21 gradi Celsius, come mostrato dallo studio pubblicato di recente sulla rivista Nature Metabolism.

I ricercatori hanno poi utilizzato piccoli ventilatori per soffiare aria sui roditori esposti alle alte temperature e hanno rilevato che questo non ha influenzato il loro tasso metabolico, ma ha abbassato la loro temperatura corporea.

Con temperature corporee più basse, la durata della vita dei roditori in questione è tornata al livello di quelli che vivevano a 21 gradi Celsius.

I ricercatori ipotizzano che la temperatura corporea costituisca un mediatore molto più importante della durata della vita rispetto al tasso metabolico. Pertanto, potremmo "vivere al fresco e morire anziani", anziché "vivere lentamente e morire anziani". (XINHUA)