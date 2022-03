Covid: oltre 3,2 mld dosi in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAR - Alla data di ieri sono oltre 3,2 miliardi le dosi di vaccini anti Covid-19 somministrate in Cina continentale, come mostrano i dati della Commissione Sanitaria Nazionale.

Data la recente recrudescenza di nuovo Coronavirus in più suddivisioni, la Cina ha annunciato che aderirà alla sua politica dinamica a casi zero e alle strategie per contrastare sia le infezioni importate che quelle interne.

La commissione ha sollecitato l'attuazione rigorosa delle misure di controllo al fine di arrestare al più presto possibile la diffusione del virus.

L'ente ha inoltre invitato la popolazione a utilizzare i dispositivi di protezione personale e a farsi vaccinare contro il Covid-19. (XINHUA)