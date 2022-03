Covid: min. Istruzione Cina, tutelare salute mentale

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAR - Di fronte alla ricomparsa delle infezioni da Covid-19, il ministero dell'Istruzione cinese ha lanciato una serie di disposizioni per mantenere la fornitura didattica a vari livelli, garantendo al contempo un efficace contenimento dell'epidemia, ponendo maggiore enfasi sulla salute mentale.

In una recente videoconferenza sul controllo e la prevenzione dell'epidemia, l'organo di governo ha sottolineato l'importanza di prestare maggiore attenzione alla salute mentale di insegnanti e studenti e di fornire loro una tempestiva assistenza psicologica.

Il Ministero ha chiesto di monitorare la salute del personale scolastico, degli studenti e dei propri familiari, di migliorare i meccanismi di risposta contro l'epidemia e di rafforzare il coordinamento tra scuola e casa.

Il dicastero ha anche dichiarato che la piattaforma online, sviluppata e lanciata dal Ministero dopo lo scoppio dell'epidemia, che permette agli studenti delle scuole elementari e medie di studiare a casa, ha registrato 6,9 miliardi di visualizzazioni ed è stata recentemente arricchita con nuove risorse, tra cui servizi post-lezione e l'istruzione familiare.

Mentre il Paese asiatico entra nella seconda fase delle iscrizioni alle scuole di specializzazione, il Ministero ha chiesto alle università di prendere in considerazione le situazioni locali in merito al Covid-19 e di mettere al primo posto la salute del personale e degli studenti quando si realizzano i piani per esami e colloqui. (XINHUA)