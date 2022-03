Covid: a Shanghai la cura bambini è una priorità

(XINHUA) - SHANGHAI, 16 MAR - Con indosso gli indumenti protettivi bianchi, un medico e due infermieri sono accanto al letto di una neo-mamma e si congratulano con lei, mentre un neonato dorme profondamente avvolto in una confortevole trapunta.

La madre ha partorito il 13 marzo allo Shanghai Fourth People's Hospital affiliato alla Tongji University presso il quale, malgrado la necessità di rispettare le rigorose misure di prevenzione anti Covid-19, tutto è andato liscio.

"Per via della recente recrudescenza di contagi, la nostra comunità è stata posta sotto gestione a circuito chiuso, ma non c'è stato alcun problema", spiega Xia Quangen, padre del neonato, il quale continua: "ci sono voluti appena 20 minuti per raggiungere l'ospedale da casa. Abbiamo chiamato per richiedere assistenza e siamo stati rapidamente scortati attraverso un canale speciale organizzato dalla comunità e dall'ospedale alla volta di una sala parto designata nella struttura".

Nella municipalità di Shanghai, il numero crescente di casi di Covid-19 importati e le infezioni trasmesse a livello locale dall'inizio di marzo hanno posto nuove sfide ai regolari controlli nel corso della gravidanza e al parto stesso.

Shanghai ha aperto una serie di canali preferenziali volti a garantire alle donne incinte, anche a quelle che si trovano all'interno di gestioni a circuito chiuso, l'assistenza da remoto, il trattamento tempestivo e altri servizi medici dedicati.

La moglie di Xia ha partorito senza problemi: "nel momento più critico, l'azione tempestiva dei medici e dei lavoratori della comunità ha ridotto significativamente il dolore e i rischi", racconta la neo mamma.

Tra i recenti casi di Covid-19 a Shanghai, il più giovane ha solo tre mesi di vita. Il piccolo sta ricevendo tutte le cure e i trattamenti necessari mentre in un video ripreso nel reparto in cui si trova è possibile vedere un medico con una tuta protettiva che interagisce con lui nel tentativo di farlo addormentare.

Xia Aimei, caposala del reparto pediatrico Covid-19, ha detto che i pazienti di età inferiore ai tre anni sono seguiti dai medici 24 ore su 24 e che gli alimenti vengono forniti loro in base alle esigenze nutrizionali.