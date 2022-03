Covid: a Shanghai la cura bambini è una priorità (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 16 MAR - Shanghai ha aperto una serie di canali preferenziali volti a garantire alle donne incinte, anche a quelle che si trovano all'interno di gestioni a circuito chiuso, l'assistenza da remoto, il trattamento tempestivo e altri servizi medici dedicati.

La moglie di Xia ha partorito senza problemi: "nel momento più critico, l'azione tempestiva dei medici e dei lavoratori della comunità ha ridotto significativamente il dolore e i rischi", racconta la neo mamma.

Tra i recenti casi di Covid-19 a Shanghai, il più giovane ha solo tre mesi di vita. Il piccolo sta ricevendo tutte le cure e i trattamenti necessari mentre in un video ripreso nel reparto in cui si trova è possibile vedere un medico con una tuta protettiva che interagisce con lui nel tentativo di farlo addormentare.

Xia Aimei, caposala del reparto pediatrico Covid-19, ha detto che i pazienti di età inferiore ai tre anni sono seguiti dai medici 24 ore su 24 e che gli alimenti vengono forniti loro in base alle esigenze nutrizionali. (XINHUA)