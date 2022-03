Covid: 1.860 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 1.860 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale, in calo rispetto alle 3.507 registrate lunedì; lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Di queste, 1.456 sono emerse nella provincia nordorientale dello Jilin, 75 nella provincia orientale cinese dello Shandong, 59 nella provincia meridionale del Guangdong e 51 a Tianjin, una municipalità situata vicino a Pechino.

Più di una dozzina di altre suddivisioni a livello provinciale hanno riscontrato nuovi casi a trasmissione locale, tra cui la capitale, Pechino, dove sono stati segnalati 9 contagi.

I casi importati rilevati in Cina continentale sono in totale 92, rispetto ai 95 del giorno precedente.

A seguito della guarigione di 156 pazienti, il numero di pazienti Covid confermati ancora in terapia ammonta a 13.780.

Non vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia e il bilancio delle vittime resta invariato a quota 4.636. (XINHUA)