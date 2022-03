Cina:piccoli topi della steppa, ingegneri per difesa

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAR - In uno studio cinese, si è scoperto che un roditore simile a un topo nelle praterie della steppa è in grado di ingegnerizzare il proprio habitat per ridurre il rischio di essere predato.

I cambiamenti nella struttura dell'habitat possono alterare l'efficacia dei comportamenti predatori e antipredatori, ma si sa poco sull'attività di ingegneria delle specie che modificano l'ambiente esterno per diminuire il rischio di essere cacciati.

Gli scienziati dell'Institute of Zoology della Chinese Academy of Sciences hanno osservato che le arvicole di Brandt, che vivono nella regione autonoma della Mongolia Interna in Cina settentrionale, hanno eliminato una vasta specie di graminacee sfavorevole, modificando quindi attivamente la struttura del loro habitat. Si tratta di un comportamento che sembra essersi accentuato in presenza delle averle, il loro principale predatore volatile.

Le arvicole non mangiano l'erba, ma semplicemente tagliano la base degli steli e delle foglie, le lasciano a terra e scavano tane, secondo uno studio pubblicato recentemente sul Current Biology.

Le averle tendono a usare i ciuffi d'erba come posatoi quando cercano le prede di arvicola e come luoghi per conservare gli esemplari catturati.

Secondo lo studio, l'attività di danneggiamento ha reso i luoghi in cui vivono le arvicole meno adatti come posatoi e dispense per l'uccello predatore, ma più idonei per loro nel rilevare i predatori grazie a una migliore visione.

Inoltre, i ricercatori sono riusciti a escludere le averle in modo sperimentale e il comportamento di danneggiamento dell'habitat è svanito.

I risultati hanno rivelato che le prede erbivore possono agire come ingegneri adattivi dell'ecosistema per ridurre direttamente il proprio rischio di predazione, modificando la struttura del proprio habitat. (XINHUA)