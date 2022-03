Cina: Tibet, macchine agricole seminano la 'fortuna'

(XINHUA) - LHASA, 16 MAR - I suoni delle macchine rombanti hanno interrotto la tranquillità della città di Shannan situata sull'altopiano, nella regione autonoma del Tibet in Cina sud-occidentale, in occasione dell'annuale cerimonia agricola di primavera che si è tenuta oggi.

Gli agricoltori, con indosso costumi tibetani, hanno guidato i propri trattori decorati come fossero bestiame per partecipare alla cerimonia sui terreni agricoli della comunità di Mondronggang della municipalità di Changzhug, nel distretto di Nedong. Sulle tracce lasciate dalle macchine, sono stati seminati semi d'orzo.

"La cerimonia simboleggia l'inizio di un nuovo anno agricolo e, celebrandolo, preghiamo per un raccolto abbondante", ha spiegato Basang, 64 anni.

La famiglia di Basang ha circa 1,3 ettari di terreno agricolo, dove ha intenzione di coltivare orzo, grano e colza.

Accanto al terreno agricolo si trova Yumbulagang, il primo palazzo del Tibet che risale a più di 2.000 anni fa. Per fornire cereali al re tibetano che viveva lì, fu arato in questa zona il primo appezzamento di terreno agricolo del Tibet.

Norbu Cering, un ex fabbro, ha ricordato che la primavera era un periodo impegnativo per lui, poiché i contadini dovevano preparare gli attrezzi in ferro per l'aratura.

"Gli abitanti dei villaggi mi portavano liquore d'orzo e tè al burro chiedendomi di fare aratri, asce e falci", ha spiegato Norbu Cering, 55 anni, anche lui di Changzhug.

Lui ha comprato il primo trattore nel 2015 e il secondo nel 2019. Ora non deve più faticare nei campi e suo figlio si occupa di tutte le attività agricole usando le macchine. (SEGUE)