Cina: Tibet, macchine agricole seminano la 'fortuna' (2)

LHASA, 16 MAR - Yangjen Zhoigar, capo del partito della comunità di Mondronggang, ha raccontato che è stato adottato un sistema agricolo meccanizzato al 100% con l'introduzione di macchine per la semina, per il raccolto e per l'imballaggio della paglia.

La produzione di cereali in Tibet ha raggiunto un nuovo picco di 1,07 milioni di tonnellate nel 2021, superando 1 milione di tonnellate per il settimo anno consecutivo, secondo il dipartimento regionale di agricoltura e affari rurali.

Due terzi della regione dell'altopiano si sono convertiti all'agricoltura meccanizzata, risparmiando sulla forza lavoro che è stata così impiegata nelle città o nel turismo.

Ngoizhub Dorje, 39 anni, ora lavora come autista di furgoni destinati alla consegna di materiali da costruzione, guadagnando più di 60.000 yuan (circa 9.410 dollari) all'anno: "in passato, dovevo stare a casa per più di metà mese durante il periodo del raccolto. Ora bastano solo due giorni".

Ngoizhub Dorje ha raccontato che suo suocero fornisce servizi di equitazione ai turisti per l'escursione in montagna a Yumbulagang, guadagnando circa 10.000 yuan all'anno.

Tutti i residenti indigenti della comunità sono stati sollevati dalla povertà nel 2016. L'anno scorso, il reddito pro capite disponibile è aumentato del 13%, raggiungendo i 22.000 yuan.

Ngoizhub Dorje ha in programma di aprire un autolavaggio quest'anno, dal momento che ora quasi ogni famiglia possiede un'auto e non ci sono servizi di questo tipo nella comunità: "sono molto fiducioso sulla redditività di questa attività".

