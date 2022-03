Cina: più volatili nelle giungle di cemento 'green'

(XINHUA) - TIANJIN, 16 MAR - In un'isola posta al centro di un lago, alcuni uccelli saltellano tra i rami di alberi rigogliosi, mentre altri sbattono le ali e si librano nel cielo.

Lo specchio d'acqua si trova nel campus della Tianjin Normal University (Tnu), nella vivace città portuale cinese settentrionale di Tianjin. Dal 2005, quasi 160 specie di uccelli, di cui alcune rare, sono state avvistate nell'area dell'università.

"Prima a Tianjin non si vedeva quasi mai il 'Becco a cono di Heude', una specie rara di pappagallo. Ora, ce ne sono almeno un migliaio in città", spiega Yan Chuncai, un fotografo di uccelli e professore alla School of Life Sciences della Tnu.

Molte metropoli cinesi, come Tianjin, sono diventate la dimora di una crescente varietà di volatili e di altri animali selvatici, grazie agli sforzi profusi per proteggere le riserve naturali ed espandere la copertura forestale.

L'area costiera di Tianjin fa parte inoltre di una delle principali rotte migratorie di uccelli nel mondo. Le statistiche mostrano infatti che, a fine 2020, erano circa 450 le specie di volatili osservate in città, rispetto alle 416 del 2014.

Lu Hong, un funzionario dell'ufficio municipale per la pianificazione e le risorse naturali, attribuisce tale aumento al miglioramento dell'ambiente locale, alla migliore applicazione della legge e alla crescente consapevolezza pubblica.

Tianjin ha designato 736 km quadrati, circa il doppio dell'area urbana, quale 'barriera ecologica verde' per l'attuazione di varie iniziative di ripristino ecologico.

Ma la spinta verde va oltre Tianjin. Secondo i dati ufficiali infatti, la nuova vegetazione aggiunta dalla Cina negli ultimi due decenni rappresenta un quarto dell'aumento totale a livello globale, al primo posto in tutto il mondo. (SEGUE)