Cina: più volatili nelle giungle di cemento 'green' (2)

(XINHUA) - TIANJIN, 16 MAR - Secondo il dato aggiornato allo scorso anno, a Pechino sono state istituite 79 aree naturali protette, tra cui riserve naturali, punti panoramici, parchi forestali e parchi delle zone umide, che interessano circa il 22% dell'area totale della città, come fa sapere l'ufficio municipale per la silvicoltura e i parchi.

Secondo l'ufficio, la capitale ospita al momento otre 500 specie di uccelli selvatici, al secondo posto tra le capitali dei Paesi membri del G20, e seconda solo a Brasilia, in termini di diversità aviaria.

La metropoli meridionale cinese di Guangzhou vanta oltre 110.000 ettari di riserve naturali, foreste e zone umide, che rappresentano il 15% della superficie cittadina.

A meno di 5 km dalla Canton Tower, simbolo della megalopoli, si trova la zona umida Haizhu, che occupa un'area di 1.100 ettari e ha attirato, secondo le statistiche locali, circa 180 specie di uccelli che vi dimorano, vi si appollaiano e vi si riproducono.

"Abbiamo realizzato percorsi chiusi al traffico, strade costeggiate da giardini e sentieri forestali affinché fungano da corridoi ecologici per gli uccelli selvatici e possano migrare in città più facilmente", spiega Hu Huijian, un ricercatore dell'Institute of Zoology della Guangdong Academy of Sciences.

(XINHUA)