Cina: oche sarebbero i primi volatili domestici

(XINHUA) - HANGZHOU, 16 MAR - Un team internazionale di ricercatori giapponesi e cinesi ha scoperto che è possibile che le oche venissero allevate già 7.000 anni fa, suggerendo che potrebbe trattarsi della prima specie di pollame ad essere resa 'domestica'.

Gli scienziati hanno a lungo avuto opinioni contrastanti sulla storia della domesticazione degli uccelli e, secondo alcuni, i polli sarebbero stati i primi.

Nel 2014, i ricercatori cinesi hanno riportato antiche sequenze di Dna prelevate dal più antico ritrovamento archeologico di ossa di pollo in Cina, suggerendo che tali animali venivano allevati nel versante settentrionale del Paese già 10.000 anni fa.

I ricercatori che si sono occupati dello studio sulle oche ritengono tuttavia che la ricerca del 2014 sia carente di prove certe.

Nel nuovo studio, il team ha effettuato scavi presso il sito archeologico di Tianluoshan, un villaggio di coltivazione del riso di 7.000 anni nella bassa valle del fiume Yangtze, in quella che oggi è nota come la provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale. Nel villaggio, i cui abitanti erano una popolazione di 'cacciatori-raccoglitori', gli studiosi hanno rintracciato un totale di 232 ossa d'oca.

Per lo studio dei reperti ossei, i ricercatori hanno usato diversi approcci e hanno trovato linee di evidenza che attestano la domesticazione. (SEGUE)