Cina: oche sarebbero i primi volatili domestici (2)

(XINHUA) - HANGZHOU, 16 MAR - Quattro ossa appartenevano a oche di età compresa tra le otto e le 16 settimane, il che ne dimostra la nascita in prossimità del sito. Le oche venivano addomesticate a partire dalle oche selvatiche. Questi uccelli migratori volano verso la Siberia settentrionale per riprodursi dopo l'equinozio di primavera e poi tornano a sud per l'inverno, come spiegano i ricercatori dello Zhejiang Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology.

Secondo questi ultimi, le piccole oche erano troppo giovani per essere giunte lì in volo da altre parti. All'epoca, Tianluoshan non aveva le condizioni per essere un luogo di riproduzione naturale per le oche selvatiche, quindi ne consegue che queste sono nate a seguito di una domesticazione.

I ricercatori hanno inoltre analizzato la composizione chimica delle ossa di oche adulte, contenenti prove rispetto all'acqua con cui si abbeveravano, indicando che anche queste sembravano essere state allevate a livello locale.

Le oche allevate dalla gente del posto erano all'incirca tutte di pari dimensioni, fattore che ne suggerisce l'allevamento in cattività. La datazione al carbonio ha poi mostrato che le ossa appartenevano a esemplari vissuti circa 7.000 anni fa.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista statunitense Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).

I ricercatori hanno spiegato che l'analisi del Dna di questi antichi esemplari è necessaria in ulteriori studi per indagare quali specie sono state allevate, per poi originare le popolazioni di oche locali.