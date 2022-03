Cina: misure preventive e stringenti contro Omicron

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAR - Le misure di prevenzione e controllo dovrebbero essere messe in atto prima e applicate più rapidamente, oltre a essere più stringenti e concrete, considerata la maggiore velocità di diffusione della sfuggente sottovariante Omicron. Lo hanno affermato alcuni esperti cinesi.

Il principale colpevole per l'ondata di infezioni Covid in corso in Cina è la sottovariante Omicron Ba.2, che è più contagiosa della variante Delta, come ha precisato Wu Zunyou, capo epidemiologo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Omicron Ba.1 si diffonde il 77% più velocemente di Delta, mentre Ba.2 circola con una rapidità del 66% più alta di Ba.1, ha osservato lo scienziato, citando i risultati delle ricerche.

Insieme alla significativa copertura della vaccinazione, con le persone infette che mostrano pochi sintomi e diffondono il virus inconsapevolmente, questa situazione ha posto nuove sfide per gli sforzi di contrasto alla pandemia in questa ondata di infezioni, ha dichiarato l'epidemiologo.

Lei Zhenglong, vicecapo della divisione di controllo e prevenzione delle malattie della Commissione Sanitaria Nazionale, ha commentato che la Cina è stata recentemente sottoposta a una crescente pressione dovuta ai casi in entrata.

A livello interno nel Paese asiatico si sono verificate infezioni a grappolo in più regioni, con ampia diffusione e rapida frequenza.

Il vicecapo ha citato l'influenza della quarta ondata di focolai globali di Covid-19, principalmente attribuiti a Omicron e alla natura furtiva e altamente trasmissiva di questa variante.

Finora la politica dinamica zero-Covid della Cina e le misure di contenimento si sono dimostrate efficaci contro Omicron, secondo gli esperti.

Mentre l'epidemia si sta evolvendo in Jilin, Shandong, Shanghai e Guangdong, è stata messa sotto efficace controllo in Liaoning, Sichuan, Hubei e Jiangsu, arrivando quasi a estinguersi anche in Mongolia Interna, ha aggiunto Lei.

Sono state inviate delle task force per fornire una guida. Le misure di risposta stanno procedendo in modo ordinato e deciso, con segni positivi in alcune regioni.

Il rafforzamento della prevenzione regolare e le misure di contenimento rimangono una priorità nell'ambito degli sforzi per combattere il virus, ha continuato il vicecapo.

Porti d'ingresso, zone di confine e strutture primarie come scuole e case di cura sono i punti strategici principali.

La Cina ha sperimentato frequenti ricomparse del Covid-19 da marzo, con infezioni in 28 suddivisioni a livello provinciale.

I dati della Commissione Sanitaria Nazionale mostrano che ieri in Cina continentale sono stati rilevati 1.860 nuovi casi locali. Nello stesso giorno erano 13.780 i pazienti a ricevere i trattamenti, ma il bilancio dei morti è rimasto invariato a 4.636. (XINHUA)