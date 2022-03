Cina: misure per stabilità economica e finanziaria

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAR - Il Comitato per la stabilità e lo sviluppo finanziario che fa capo al Consiglio di Stato cinese ha tenuto oggi una riunione nel corso della quale ha sollecitato misure per mantenere i principali indicatori economici del Paese entro una gamma appropriata, conservando inoltre lo stabile funzionamento del mercato dei capitali.

Da quanto emerso dalla riunione, è necessario intraprendere azioni concrete per sostenere l'economia nel primo trimestre e la politica monetaria dovrebbe prendere l'iniziativa per far fronte alla situazione, mentre i nuovi prestiti dovrebbero mantenere una crescita adeguata.

Nel corso del meeting è stato sottolineato che le autorità competenti dovrebbero seriamente assumersi le proprie responsabilità, introdurre politiche favorevoli al mercato in modo attivo e integrare con prudenza le politiche che hanno un effetto di contrazione.

Infine, il Comitato ha precisato che ogni politica che ha un impatto significativo sul mercato dei capitali dovrebbe essere coordinata in anticipo con le autorità di regolamentazione finanziaria al fine di mantenere aspettative stabili e coerenti.

