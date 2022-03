Cina: generazione Z tibetana e costumi tradizionali

(XINHUA) - LANZHOU, 16 MAR - Yangkyi Zhoima condivide spesso i suoi outfit, un mix di abbigliamento tradizionale tibetano e casual, con i suoi oltre 4.000 follower sul sito di microblogging cinese Sina Weibo.

"Amo gli elementi tradizionali dei costumi tibetani, ma anche l'abbigliamento casual che è molto comodo", ha spiegato la 23enne, mostrando alla telecamera i suoi abiti tibetani ricamati con filo verde, abbinati a un paio di jeans e stivali.

Per le nuove generazioni di oggi, i costumi tradizionali tibetani non sono più semplicemente abiti da festa, ma una nuova tendenza della moda.

Yangkyi Zhoima è originaria della prefettura autonoma tibetana di Gannan nella provincia del Gansu, in Cina nord-occidentale. Qui, le nuove marche di costumi tibetani si sono moltiplicate e hanno guadagnato popolarità tra i giovani.

La Gannan Nuri Original Clothing Sales Co., Ltd, fondata da quattro donne tibetane nate dopo il 1995, è una delle aziende più influenti. Il loro account sulla piattaforma di short-video Douyin, la versione cinese di TikTok, ha circa 50.000 follower.

La 25enne Chimchim, una delle fondatrici del marchio, ha spiegato che i prodotti non solo sono andati a ruba nella loro prefettura, ma hanno anche guadagnato popolarità a Chengdu, capoluogo del Sichuan in Cina sud-occidentale, e a Hangzhou, capoluogo dello Zhejiang in Cina orientale. (SEGUE)