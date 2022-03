Cina: generazione Z tibetana e costumi tradizionali (2)

(XINHUA) - LANZHOU, 16 MAR - "I costumi tradizionali tibetani sono molto particolari per quanto riguarda l'abbinamento dei colori e la lavorazione, il che fornisce una continua ispirazione per il mio lavoro di design", ha affermato Chimchim.

Il maggior fatturato giornaliero dell'azienda è stato di 20.000 yuan (circa 3.136 dollari).

Chimchim ha inoltre precisato che i suoi vestiti sono fatti usando materiali tradizionali dei costumi tibetani come il cashmere e la pelle, ma i modelli sono più alla moda e personalizzati: "il prezzo di ciascun capo non supera i 500 yuan, il che è positivo per i giovani consumatori".

Tobjor Drolma, 38 anni, promuove i costumi e la cultura tradizionale tibetana da molti anni: "la mia azienda ha assistito negli ultimi anni a un numero crescente di stilisti e modelli nati dopo il 1995" e ogni anno, tiene sfilate di moda a tema, che sono diventate importanti piattaforme per la diffusione dei costumi e della cultura tibetana.

Agli occhi di Tobjor Drolma, la generazione Z ha una passione per la tradizione, ma anche per la moda: "si vestono in base ai propri gusti, rendono la tradizione più al passo coi tempi e stanno trasformando l'altopiano Qinghai-Tibet in un altopiano della moda". (XINHUA)