Cina: espansione aziende straniere nonostante Covid

(XINHUA) - GUANGZHOU, 16 MAR - Nonostante il protrarsi della pandemia da Covid-19 e la pressione al ribasso sulla macroeconomia, le aziende straniere sono ottimiste nei confronti del mercato cinese e prevedono di espandere ulteriormente i propri investimenti in Cina.

Le imprese straniere hanno fiducia nei vasti vantaggi competitivi della Cina per quanto riguarda le dimensioni del mercato, il supporto industriale e l'ambiente commerciale, secondo il 2022 Special Report on the State of Business in South China, rilasciato dalla American Chamber of Commerce in South China (AmCham South China) il 1° marzo.

Più del 70% delle aziende valutate ha piani di reinvestimento in Cina per il 2022 e circa il 72% intende espandersi in Cina nei prossimi tre anni, con un reinvestimento stimato a 26,5 miliardi di dollari, secondo il rapporto.

Una prospettiva di investimento promettente, un alto rendimento e un ambiente eccellente hanno stimolato l'investimento delle imprese straniere nel Paese. (SEGUE)