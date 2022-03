Cina: espansione aziende straniere nonostante Covid (5)

(XINHUA) - GUANGZHOU, 16 MAR - La Commissione Sanitaria Nazionale ha inviato squadre di lavoro nelle regioni in cui è stata segnalata la recente ricomparsa delle infezioni, per aiutare le autorità locali ad attuare misure mirate di controllo dell'epidemia e a contenere i focolai.

"Il mercato cinese è popolare, grande e sicuro. Attualmente, le imprese in patria e all'estero sono trattate allo stesso modo e con criterio. La Cina trasmette un senso di protezione", ha spiegato Bekar Mikaberidze, fondatore della Belt and Road Georgian Business House.

"Con gli avanzamenti della tecnologia locale e i nuovi ordini da parte delle aziende di veicoli a nuova energia, siamo più fiduciosi riguardo al raggiungimento dell'obiettivo di vendita di 800 milioni di yuan nel 2022", ha aggiunto Zhong Minghui, vice capo sezione della Tachi-S Trim (Guangzhou) Co, Ltd.

