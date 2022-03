Cina: espansione aziende straniere nonostante Covid (4)

(XINHUA) - GUANGZHOU, 16 MAR - PROSPETTIVE STABILI, AMBIENTE MIGLIORE Anche dinanzi all'intensificarsi della concorrenza e all'aumento dei costi, il mercato cinese presenta un solido potenziale di crescita. L'ambiente commerciale stabile e gli effetti del raggruppamento delle attività industriali hanno accresciuto l'attrattiva della Cina per gli investimenti stranieri.

Per molte aziende straniere, la Cina è il 'motore principale' della crescita complessiva dei profitti. Secondo il rapporto, il 63% delle imprese valutate hanno visto aumentare le loro entrate nel 2021, tornando ai livelli pre-Covid, mentre l'82% ha ottenuto profitti in Cina.

Il rapporto mostra che il 58% degli intervistati considera il proprio rendimento complessivo degli investimenti in Cina superiore a quello in altri Paesi. "La Cina è il mercato in più rapida crescita al mondo e continua ad aprirsi agli investimenti stranieri. Qui, si creano nuove opportunità quasi ogni giorno", ha concluso Seyedin.

L'adesione della Cina all'approccio dinamico zero Covid e le rigorose misure anti-pandemiche si sono dimostrate efficaci e hanno contribuito a frenare rapidamente i contagi, garantendo così la ripresa della vita normale. (SEGUE)