Cina: espansione aziende straniere nonostante Covid (3)

(XINHUA) - GUANGZHOU, 16 MAR - Il Ministero del Commercio ha annunciato lunedì che gli investimenti diretti esteri (Ide) in Cina continentale, in uso effettivo, si sono espansi del 37,9% su base annua, per un valore di 243,7 miliardi di yuan nel periodo gennaio-febbraio. In termini di dollari americani, l'afflusso è salito del 45,2% anno su anno, raggiungendo i 37,86 miliardi di dollari.

Sul totale, l'industria dei servizi ha registrato un'impennata dell'afflusso degli Ide del 24% su base annua, pari a 175,7 miliardi di yuan (circa 27,6 miliardi di dollari), mentre quello delle industrie high-tech è salito del 73,8% rispetto all'anno precedente, secondo i dati del ministero.

"La Cina è ancora la destinazione numero 1 per ogni investimento dei nostri membri", ha affermato Harley Seyedin, presidente di AmCham South China, aggiungendo che le aree di investimento in più rapida crescita sono quella dei servizi e quella finanziaria.

Una maggioranza schiacciante delle aziende valutate sceglie la Cina come una delle destinazioni d'investimento prediletta, come si legge nel rapporto, in cui si specifica inoltre che il Paese sarà la priorità per oltre la metà delle aziende di servizi professionali.

La società di consulenza Ernst & Young (Ey) opera in Cina da più di 40 anni. William Huang, managing partner di Ey China South, ha spiegato che la società continuerà ad approfondire ed espandere il proprio business in Cina. Nel 2022, Ey si svilupperà concentrandosi sui vantaggi della Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, come l'innovazione tecnologica, l'apertura finanziaria e lo sviluppo verde e sostenibile.

