Cina: espansione aziende straniere nonostante Covid (2)

(XINHUA) - GUANGZHOU, 16 MAR - FORTE VOLONTÁ DI INVESTIMENTO Nel distretto Nansha di Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, il progetto di espansione di una fabbrica annunciato nel 2021 da una filiale del produttore chimico francese Arkema, è ora avviato a pieno ritmo. Destinato a entrare in funzione nel 2023, l'impianto ampliato dovrebbe contribuire a raddoppiare la capacità di produzione di resina per curing Uv della fabbrica.

Oltre a vendere i propri prodotti in Cina, Arkema ha creato 10 basi di produzione e due centri di ricerca e sviluppo nel Paese negli ultimi vent'anni. Il nuovo impianto di produzione permetterà all'azienda di fornire ai suoi clienti e partner in Asia nuovi prodotti e servizi su misura, come ha spiegato Laurent Peyronneau, vice presidente delle soluzioni di rivestimento di Arkema.

A Guangzhou, la città che ospita la China Import and Export Fair (nota come Canton Fair), multinazionali come Lg, Zeiss, AstraZeneca, Panasonic e Mars Wrigley hanno lanciato nuovi progetti o aggiunto linee di produzione.

Un totale di 4.048 imprese finanziate dall'estero è stato aperto a Guangzhou nel 2021, con un aumento del 50,2% rispetto all'anno precedente. Di queste, i settori dell'industria dei servizi, della nuova energia, dei veicoli smart e della bio farmacia hanno visto un aumento significativo nell'impiego degli investimenti stranieri, secondo le statistiche del Guangzhou Municipal Commerce Bureau. (SEGUE)