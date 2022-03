Cina: a Fuxin 100 mln anni fa molte specie dinosauri

(XINHUA) - SHENYANG, 16 MAR - Dopo aver studiato una serie di tracce fossili e impronte di dinosauri, un team di ricerca internazionale ha confermato oggi la scoperta di una fauna diversificata, con almeno cinque specie di dinosauri, presente nella Cina nord-orientale di oltre 100 milioni di anni fa.

La scoperta è stata pubblicata in un articolo sulla rivista Cretaceous Research.

Il sito delle tracce dei dinosauri si trova presso una miniera carbonifera nella città di Fuxin, nella provincia del Liaoning, che ha chiuso i battenti nel 2005. Da allora, l'area è stata trasformata in un parco minerario nazionale e, nel 2006, un gruppo internazionale di paleontologi ha scoperto tracce di dinosauri.

Gli autori del nuovo articolo, provenienti principalmente dalla Cina, dagli Stati Uniti e dall'Australia, hanno avviato uno studio sugli esemplari di tracce di dinosauro di Fuxin nel 2020 e hanno rilevato che queste, la cui lunghezza va da 10 cm a 29,5 cm, sono state lasciate da almeno cinque specie, compresi i teropodi e gli ornitopodi.

Nell'articolo si osserva che le differenze tra questi tipi di tracce di dinosauro e le dimensioni mostrano il livello di diversità che questi avevano raggiunto nel Cretaceo superiore e inferiore, risalente a 100 milioni di anni fa.

La prima traccia di dinosauro è stata scoperta nella zona della miniera di carbone nel 1960. Il nuovo studio arricchisce la conoscenza degli scienziati, rispetto alla regione, di una fauna di dinosauri più diversificata e suggerisce anche che Fuxin, nel nord-est della Cina, può avere un maggiore potenziale di tracciamento di quanto precedentemente ipotizzato, come afferma l'autore principale dello studio Xing Lida, professore associato presso la China University of Geosciences. (XINHUA)