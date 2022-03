Cina: a breve cluster aeroportuale Chengdu-Chongqing

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAR - La Cina accelererà la realizzazione di un cluster aeroportuale di livello mondiale per lo sviluppo del circolo economico Chengdu-Chongqing, come ha riferito ieri la Civil Aviation Administration of China.

Il circolo economico Chengdu-Chongqing è un'importante strategia di sviluppo regionale che interessa la regione Pechino-Tianjin-Hebei, il delta del fiume Yangtze e la Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area.

"Realizzare un cluster aeroportuale è un passo cruciale per la creazione del circolo economico", ha spiegato il funzionario dell'Amministrazione Sun Wensheng, sottolineando che gli aeroporti della regione non hanno attualmente una capacità sufficiente per gestire i voli internazionali.

Entro il 2025, il cluster comprenderà 12 aeroporti con una capacità di trasporto annuale di 210 milioni di passeggeri e 3,7 milioni di tonnellate di merci, per un totale di circa 1,5 milioni di voli all'anno, secondo una circolare dell'Amministrazione.

Si tratterà di un cluster aeroportuale comodo, sicuro, smart, verde e altamente efficiente, con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo economico del polo Chengdu-Chongqing.

Sempre secondo la circolare, si interverrà in settori come quello della realizzazione di aeroporti di piccole e medie dimensioni, del controllo del traffico aereo, dei servizi dell'aviazione civile, della logistica aerea e della cooperazione orientata al mercato. (XINHUA)