Covid: dirottati voli internazionali per Shanghai

(XINHUA) - SHANGHAI, 15 MAR - Il regolatore dell'aviazione cinese ha comunicato oggi che, al fine di alleviare la pressione sulla prevenzione e sul controllo dell'epidemia a Shanghai, dal 21 marzo al 1° maggio 106 voli internazionali di 22 rotte aeree che erano programmati per l'arrivo in città saranno deviati altrove.

Tali dirottamenti indirizzeranno i voli su 12 aeroporti in altre principali città cinesi, tra cui Chengdu, Dalian, Fuzhou e Hangzhou, ha precisato l'ente.

La metropoli di Shanghai nella Cina orientale ha registrato recentemente un cluster di nuove infezioni a livello locale.

Dalla mezzanotte di lunedì alle 15:00 di oggi, la città ha riportato 4 nuovi casi confermati di Covid-19 e 101 portatori asintomatici entrambi a trasmissione locale, stando a quanto riferito dai funzionari nel corso di una conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio.

Dei nuovi casi confermati, 3 sono stati individuati durante la gestione a circuito chiuso della città dei residenti in isolamento, nel corso della quale sono stati tracciati anche 66 dei nuovi portatori asintomatici locali, mentre i restanti sono stati riportati durante gli screening delle categorie a rischio.

Fino ad ora, tutti i pazienti positivi a livello locale sono stati inviati in una struttura ospedaliera designata per ulteriore osservazione medica o per cure, ha reso noto la commissione sanitaria municipale.

La città ha implementato misure di prevenzione e controllo dell'epidemia precise e complete con l'obiettivo di contenere la diffusione del virus, minimizzando i possibili impatti sulla quotidianità dei propri cittadini.

Alle unità lavorative di Shanghai e alle imprese che si trovano all'esterno delle aree chiave sottoposte a gestione chiusa è stato richiesto di effettuare orari di lavoro scaglionati. Inoltre, se possibile, i dipendenti di tali stabilimenti dovranno lavorare da casa per un determinato periodo di tempo, ha precisato nel corso della conferenza stampa Gu Honghui, vice segretario generale del governo municipale.

Il centro ha anche istituito una squadra investigativa allo scopo di esaminare un possibile caso di negligenza in un hotel del luogo designato per l'isolamento, Hua Ting Hotel & Towers.

Attualmente, i residenti di Shanghai sono invitati a non lasciare la città salvo stretta necessità, mentre dal 12 marzo, coloro che hanno bisogno di allontanarsi dal centro dovranno fornire test molecolari dall'esito negativo effettuati nelle 48 ore precedenti. (XINHUA)