Covid: Cina, aperti a Jilin 6 ospedali temporanei

(XINHUA) - CHANGCHUN, 15 MAR - La provincia di Jilin, nella Cina nord-orientale, che è stata colpita duramente dalla recrudescenza del Covid-19, ha messo in funzione sei strutture ospedaliere temporanee. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Zhang Li, vice direttore della commissione sanitaria provinciale di Jilin, ha precisato che cinque di queste si trovano nell'omonima cittadina, l'area più colpita, mentre una è stata costruita nel capoluogo provinciale di Changchun.

Insieme a sette istituti medici sgomberati per il nuovo focolaio, nella provincia vi sono oltre 20.000 letti disponibili per i contagi di Covid-19.

La Commissione Sanitaria Nazionale ha reso noto oggi che, alla giornata di ieri, sono stati riportate 3.507 nuove infezioni trasmesse a livello locale, 3.076 delle quali nella provincia di Jilin. (XINHUA)