Covid: Cina aderirà a politica dinamica a casi zero

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAR - La Cina aderirà alla sua politica dinamica a casi zero e alle strategie per contrastare sia i contagi di Covid provenienti dall'estero che quelli interni. Lo ha reso noto oggi Mi Feng, portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale, nel corso di una conferenza stampa.

Il funzionario dell'ente sanitario ha specificato che la politica cinese e le misure di contenimento si sono dimostrate efficaci contro la variante Omicron, precisando che l'attuazione delle misure di monitoraggio per il Covid-19, incluse le indagini epidemiologiche e i test molecolari, dovrebbe essere decisiva, tempestiva e rigorosa.

Il portavoce ha invitato la popolazione, specialmente quella di età pari o superiore ai 60 anni, a vaccinarsi contro il Covid-19.

La Commissione Sanitaria Nazionale ha comunicato che sono quasi 3,2 miliardi le dosi di vaccino anti Covid-19 ad essere state somministrate in Cina continentale alla data di ieri.

