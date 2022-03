Cina:investimenti sviluppo immobiliare +3,7% gen-feb

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAR - L'investimento cinese nello sviluppo immobiliare è aumentato del 3,7% su base annua nei primi due mesi di quest'anno, secondo i dati del National Bureau of Statistics (Nbs).

Durante questo periodo, l'investimento immobiliare è stato pari a 1.450 miliardi di yuan (circa 227.42 miliardi di dollari).

L'investimento in edifici residenziali è salito del 3,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quasi quota 1.080 miliardi di yuan nel periodo gennaio-febbraio.

Durante lo stesso periodo, le vendite di edifici commerciali sono scese del 9,6% rispetto all'anno precedente in termini di superficie, raggiungendo i 157,03 milioni di metri quadrati. In termini di valore, invece, queste hanno subito un calo del 19,3%, per attestarsi ai 1.550 miliardi di yuan.

Nella relazione di lavoro del governo di quest'anno, la Cina ha ribadito il principio che 'le case sono fatte per viverci, non per la speculazione', promettendo di mantenere stabili i prezzi dei terreni, delle case e le aspettative del mercato, nonché di adottare misure specifiche per le città in modo da facilitare una circolazione positiva e uno sviluppo sano del settore immobiliare.

Secondo il rapporto, il Paese si impegnerà nello sviluppo più rapido del mercato degli affitti a lungo termine, nella costruzione di alloggi sovvenzionati dal governo e nel sostegno al mercato immobiliare delle materie prime, al fine di soddisfare al meglio le ragionevoli esigenze degli acquirenti.

