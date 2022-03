Cina rafforza regolamento su sigarette elettroniche

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAR - La State Tobacco Monopoly Administration cinese ha emesso un regolamento che mira a rafforzare la supervisione sulle sigarette elettroniche (e-cigarettes), secondo il quale a partire dal 1° maggio il Paese implementerà la gestione delle licenze per le entità di produzione, di vendita all'ingrosso e al dettaglio di tali prodotti.

Negli ultimi anni, a causa delle lacune normative, l'industria delle sigarette elettroniche ha notato uno sviluppo disordinato, con alcuni articoli che hanno riportato problemi quali la poca chiarezza in termini di presenza di nicotina, additivi sconosciuti e perdite di catrame di tabacco, spiega il documento.

Secondo il regolamento, verrà applicata una gestione del canale di vendita delle sigarette elettroniche, inoltre sarà istituita una piattaforma di gestione commerciale di e-cigarettes con l'obiettivo di regolarizzare le vendite.

Dal documento emerge che verranno effettuati sforzi al fine di regolamentare le sigarette elettroniche in termini di sicurezza e qualità del prodotto, ma anche di trasporto, di importazione e di esportazione.

Nel regolamento è infine specificato che i punti vendita di sigarette elettroniche non dovranno essere allestiti nelle zone limitrofe agli istituti scolastici, e che le e-cigarettes aromatizzate saranno vietate. (XINHUA)