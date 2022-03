Cina: produzione industriale +7,5% a gen-feb

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAR - La produzione industriale della Cina si è espansa nei primi due mesi dell'anno, e il settore manifatturiero high-tech ha registrato una prestazione stellare, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi.

Il valore aggiunto della produzione industriale cinese, importante indicatore economico, è salito del 7,5% su base annua nel periodo, secondo i dati del National Bureau of Statistics (Nbs).

Nonostante fattori sfavorevoli come la pandemia di Covid-19 e un quadro internazionale complesso, la domanda di produzione della Cina ha registrato una crescita relativamente rapida, stando a quanto dichiarato dal portavoce del Nbs, Fu Linghui.

La produzione del settore manifatturiero high-tech è balzata del 14,4% su base annua tra gennaio e febbraio.

In particolare, la produzione di veicoli a nuova energia ha registrato un marcato aumento del 150,5%, mentre quella dei robot industriali e delle batterie solari è salita rispettivamente del 29,6% e del 26,4% su base annua.

Secondo una ripartizione per proprietà, la produzione delle imprese statali è aumentata del 5,9% rispetto a un anno prima, mentre la produzione del settore privato è aumentata dell'8,7%.

La produzione industriale viene usata per misurare l'attività delle grandi imprese designate con un fatturato annuale di almeno 20 milioni di yuan (circa 3,14 milioni di dollari).

L'indice dei direttori d'acquisto per il settore manifatturiero cinese è arrivato a 50,2 a febbraio, rispetto al 50,1 di gennaio. (XINHUA)