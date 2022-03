Cina: Jiangsu, commercio estero +15,1% gen-feb

(XINHUA) - NANCHINO, 15 MAR - La provincia dello Jiangsu in Cina orientale ha registrato una robusta crescita del commercio estero nei primi due mesi del 2022, secondo la dogana del capoluogo di Nanchino.

Il valore totale delle importazioni e delle esportazioni della provincia ha raggiunto quota 839,7 miliardi di yuan (circa 131,7 miliardi di dollari) da gennaio a febbraio, in crescita del 15,1% rispetto all'anno precedente, secondo i dati ufficiali.

Sul totale, le esportazioni sono aumentate del 13,7% anno su anno, per un valore di 521,7 miliardi di yuan, mentre le importazioni hanno guadagnato il 17,6%, raggiungendo i 318 miliardi di yuan.

Durante il periodo, i tre principali partner commerciali dello Jiangsu sono stati l'Unione Europea, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico e gli Stati Uniti. Il valore delle importazioni e delle esportazioni ha raggiunto rispettivamente 126,6 miliardi, 117,8 miliardi e 111,6 miliardi di yuan.

Le importazioni e le esportazioni tra la provincia e i Paesi e le regioni lungo la Belt and Road sono salite a 219,2 miliardi di yuan, con un aumento del 18,2% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Le esportazioni dello Jiangsu di circuiti integrati, apparecchiature elettriche e pannelli solari sono aumentate significativamente. Durante il periodo, la provincia ha esportato 348,6 miliardi di yuan di prodotti meccanici ed elettrici, in aumento del 12,8% su base annua, rappresentando il 66,8% del valore totale delle esportazioni. (XINHUA)