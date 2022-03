Cina invia in Cambogia esperti medicina tradizionale

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAR - Una squadra di 10 esperti in medicina tradizionale cinese è partita quest'oggi alla volta della Cambogia per supportare il Paese nella lotta contro la pandemia di Covid-19.

La squadra è stata organizzata dalla National Administration of Traditional Chinese Medicine e selezionata dalla China Academy of Chinese Medical Sciences. Alcuni esperti del settore sono giunti in Cambogia prima del team con l'obiettivo di svolgere operazioni di assistenza sanitaria.

Gli esperti lavoreranno presso il Cambodia-China Friendship Preah Kossamak Hospital, condividendo l'esperienza della Cina nel campo della prevenzione e del controllo del Covid-19 e curando i pazienti con la medicina tradizionale.

La squadra effettuerà inoltre diagnosi cliniche e curerà altre malattie, promuoverà la tecnologia della medicina tradizionale cinese e supporterà la Cambogia nel migliorare il proprio livello medico e sanitario.

Un maggior numero di esperti nel settore verrà mandato per aiutare la Cambogia nella lotta anti-pandemica. (XINHUA)