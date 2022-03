Cina: in crescita imprese statali centrali gen-feb

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAR - Le imprese di proprietà dello stato amministrate centralmente hanno registrato una crescita costante delle entrate e dei profitti nei primi due mesi del 2022, secondo la State-owned Assets Supervision and Administration Commission del Consiglio di Stato in una dichiarazione di oggi.

Le entrate combinate di 97 imprese statali centrali hanno raggiunto i 5.700 miliardi di yuan (circa 894 miliardi di dollari) da gennaio a febbraio, con un aumento del 17,6% su base annua, come riferito dal massimo regolatore delle attività statali del Paese.

Durante il periodo, i profitti totali di queste aziende hanno raggiunto i 367,87 miliardi di yuan, con una crescita del 20,6% anno su anno e un incremento dei profitti netti del 20,4% per un valore di 282,17 miliardi di yuan.

Il regolatore ha sollecitato gli sforzi per mantenere la crescita accelerata dei profitti di tali imprese rispetto a quelli dell'economia più ampia, per mantenere sotto controllo il loro rapporto attività-passività, nonché per aumentarne i margini di profitto, la produttività e gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo. (XINHUA)