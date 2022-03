Cina-Grecia: firmato accordo cooperazione turismo

(XINHUA) - ATENE, 15 MAR - La Grecia e la Cina hanno firmato un programma d'azione comune che mira a rafforzare la cooperazione nel settore turistico nei prossimi anni.

Il ministro del Turismo greco Vassilis Kikilias e l'ambasciatore cinese in Grecia Xiao Junzheng, in rappresentanza del ministero cinese della Cultura e del Turismo, hanno firmato l'accordo ieri ad Atene.

"Accogliamo con favore la firma politica odierna di questo memorandum d'intesa riguardante il mio campo di competenza che è il turismo... e la possibilità di rafforzare la nostra cooperazione", ha dichiarato Kikilias alla stampa dopo la cerimonia della firma.

Il programma d'azione congiunto 2022-2024 si concentra sul rafforzamento della cooperazione sino-greca nei settori del turismo, compreso il turismo culturale, medico, del benessere e matrimoniale.

La cultura e gli scambi interpersonali, compresa la cooperazione nel turismo, sono aree chiave per migliorare le relazioni bilaterali, ha affermato Xiao.

"Inoltre, è un segno molto importante per i nostri due Paesi che celebrano il 50° anniversario dell'istituzione dei legami diplomatici, e per arricchire la nostra cooperazione nell'anno della cultura e del turismo Cina-Grecia (2021-2022)", ha aggiunto l'ambasciatore.

La Cina e la Grecia hanno entrambi vantaggi comparati nel turismo, ha aggiunto, e la firma del programma d'azione comune mostra la loro determinazione a superare le difficoltà e a guardare al futuro.

I due Paesi sono un esempio per la comunità internazionale nella lotta alla pandemia, nel rafforzamento del coordinamento e nella promozione della ripresa economica, ha osservato Xiao.

