Cina: corsi d'arte trasmettono patrimonio culturale

(XINHUA) - YINCHUAN, 15 MAR - Anche se l'undicenne Li Chenxi potrebbe non essere consapevole di essere diventata una degli eredi del patrimonio culturale immateriale, è diventata abile nel cucire oggetti con tessuti batik grazie al corso di arte della scuola.

Gli studenti di quinta della No. 2 Primary School del distretto Xingqing di Yinchuan, capoluogo della regione autonoma del Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale, amano competere con i loro coetanei nella realizzazione di lavori in tie-dye e batik, che vengono esposti sui muri e nei corridoi della scuola.

"I modelli di colore del tie-dye sono irregolari e hanno una bellezza casuale, mentre il batik può creare modelli specifici come farfalle e fiori", ha dichiarato Li.

Lei e i suoi compagni di classe di solito combinano queste due tecniche dopo averle studiate per più di un anno, per creare bambole e vestiti.

La scuola è diventata uno dei progetti pilota per introdurre il patrimonio culturale immateriale nei servizi di doposcuola nel novembre 2021. Da allora, 1.000 studenti hanno preso parte alle lezioni d'arte nel campus, imparando il tie-dye, il batik e il paper-cutting.

Wu Shuyan, una delle insegnanti d'arte responsabile della classe di tie-dye e batik della scuola, ha riferito di essersi recata nelle province dello Yunnan e del Guizhou, nel sud-ovest della Cina, per imparare dagli eredi locali di questi due patrimoni culturali intangibili, al fine di aprire il corso d'arte nella scuola.

Da quando la Cina ha introdotto la politica educativa della 'doppia riduzione', che mira ad alleviare il peso degli eccessivi compiti a casa e delle ripetizioni fuori dal campus per gli studenti delle scuole elementari e medie, molte scuole hanno integrato la raffinata cultura tradizionale cinese nei servizi di doposcuola.

Alcune scuole sfruttano le potenzialità dei propri insegnanti, mentre altre invitano gli eredi del patrimonio culturale immateriale a seguire personalmente gli studenti.

Zhang Lexuan, al secondo anno della scuola di Yinchuan, si è appassionata al paper-cutting. Ha piegato un pezzo di carta a metà, ha tracciato una linea con una matita e ha usato le forbici con fluidità realizzando in breve tempo una riproduzione in carta di Bing Dwen Dwen, mascotte dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. È orgogliosa di vedere i suoi lavori esposti sulla bacheca della scuola.

Quando ha visto per la prima volta i lavori di intreccio di corde, come gufi, farfalle, fiori e boccioli di loto, e tappezzerie con nappe, Huang Yujia, 11 anni, studentessa della No. 12 Primary School di Yinchuan, è rimasta stupita.

"È magico che un pezzo di spago intrecciato possa creare un fiore, così ho deciso di imparare immediatamente in modo da poter fare dei regali ai miei genitori e ai miei amici", ha dichiarato.

Dopo alcune lezioni, la bambina ha imparato a tessere i cosiddetti lock knot (nodo di chiusura tradizionale), i corn knot (noti in Italia come scoubidou), e i nodi cinesi, e ha persino realizzato in modo creativo un sottobicchiere con dei fili d'erba secca.

"Nelle lezioni d'arte del doposcuola, i più grandi possono aiutare i più piccoli. Ci divertiamo molto.", ha aggiunto.

Hao Aixin, vice preside della No. 12 Primary School, ha riferito che sei insegnanti d'arte sono stati coinvolti nella stesura di un libro didattico sulla tessitura delle corde al fine di rendere il doposcuola ancora più qualificato. (XINHUA)