Cina: continua recupero settore servizi a gen-feb

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAR - Il settore dei servizi cinese ha continuato la sua tendenza di recupero nei primi due mesi del 2022, e i servizi moderni hanno registrato una crescita marcata, come mostrato oggi dai dati ufficiali.

L'indice che misura la produzione dell'industria dei servizi del Paese è aumentato del 4,2% su base annua nel periodo gennaio-febbraio, 1,2 punti percentuali più rapidamente di quello di dicembre 2021, secondo i dati pubblicati dal National Bureau of Statistics (Nbs).

Il sottoindice che monitora la produzione dei servizi di trasmissione di informazioni, software e IT è salito del 16,3% su base annua, mentre quello per il settore alberghiero e la ristorazione si è espanso dell'8,2%.

I dati dell'Nbs hanno mostrato che il trasporto ferroviario e aereo del Paese, i servizi postali, la cultura e le attività di intrattenimento sono risaliti a un livello piuttosto attivo, mentre il settore dei servizi dovrebbe mantenere lo slancio di recupero. (XINHUA)