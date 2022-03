Cina: alluvione in Henan, piano di ricostruzione (2)

(XINHUA) - PECHINO, 15 MAR - Fra tre anni le operazioni di ricostruzione dovranno essere completamente ultimate, e si prevede un aumento significativo della capacità di prevenzione e contenimento delle calamità, oltre a un recupero completo delle condizioni di vita e dello sviluppo sociale ed economico che dovrebbe superare i livelli antecedenti al disastro, secondo il piano per il periodo 2021-2024.

Nel piano sono specificati i principali obiettivi e le scadenze per i progetti in ambiti che includono l'edilizia residenziale, le infrastrutture, la gestione dei ristagni idrici urbani, i servizi pubblici e la gestione della risposta alle emergenze.

Le piogge torrenziali hanno colpito la provincia dell'Henan dal 17 al 23 luglio e hanno danneggiato oltre 14,79 milioni di persone in 150 aree a livello di contea. Un totale di 398 persone sono morte o scomparse a causa della calamità. (XINHUA)