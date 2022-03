Cina: agricoltura biologica per un futuro verde

(XINHUA) - LANZHOU, 15 MAR - Con piante di pomodoro a quasi un metro di altezza, il biogas da letame, come un serpente nero, ha raggiunto le radici profonde dei rami verdeggianti in un flusso a zig-zag, a partire da una vasca di plastica situata sulla porta di una serra solare.

Per l'agricoltore Han Dengping, il biogas da letame è una novità. Quando una centrale di riciclaggio nella sua città natale nel distretto di Liangzhou, nella provincia del Gansu in Cina nord-occidentale, si è offerta di fornire gratuitamente il fertilizzante a biogas lo scorso novembre, Han ha deciso di fare un tentativo, con la dovuta cautela.

"Finora non ho notato alcun ingiallimento nella parte superiore delle piante di pomodoro, il che vuol dire che stanno crescendo bene", ha spiegato Han.

Xin Yixi, un agricoltore del villaggio di Huangyang a Liangzhou, invece, è andato oltre e ha abbandonato già da anni le sue vecchie abitudini.

Per comodità, Xin e i suoi compagni di lavoro erano soliti scaricare il letame di bovini e pecore nel campo di mais come fonte di fertilizzante: "facevamo meno fatica, ma poi avevamo seri problemi di indurimento del suolo, di infestazioni del mais e di malattie causate dalle feci degli animali". (SEGUE)