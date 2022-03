Cina: agricoltura biologica per un futuro verde

(XINHUA) - LANZHOU, 15 MAR - Con piante di pomodoro a quasi un metro di altezza, il biogas da letame, come un serpente nero, ha raggiunto le radici profonde dei rami verdeggianti in un flusso a zig-zag, a partire da una vasca di plastica situata sulla porta di una serra solare.

Per l'agricoltore Han Dengping, il biogas da letame è una novità. Quando una centrale di riciclaggio nella sua città natale nel distretto di Liangzhou, nella provincia del Gansu in Cina nord-occidentale, si è offerta di fornire gratuitamente il fertilizzante a biogas lo scorso novembre, Han ha deciso di fare un tentativo, con la dovuta cautela.

"Finora non ho notato alcun ingiallimento nella parte superiore delle piante di pomodoro, il che vuol dire che stanno crescendo bene", ha spiegato Han.

Xin Yixi, un agricoltore del villaggio di Huangyang a Liangzhou, invece, è andato oltre e ha abbandonato già da anni le sue vecchie abitudini.

Per comodità, Xin e i suoi compagni di lavoro erano soliti scaricare il letame di bovini e pecore nel campo di mais come fonte di fertilizzante: "facevamo meno fatica, ma poi avevamo seri problemi di indurimento del suolo, di infestazioni del mais e di malattie causate dalle feci degli animali".

Una panacea che potrebbe aiutare gli agricoltori a godere di entrambi i vantaggi è arrivata nel 2016, quando è stata costruita la centrale di riciclaggio nel distretto di Liangzhou, con l'obiettivo di raccogliere i rifiuti organici tra cui residui di cibo, foglie di verdura marce e letame di bestiame per produrre gas di palude e concime da biogas.

"Stiamo cercando di trasformare i rifiuti in tesoro", ha affermato Guo Wei della società che gestisce la centrale di riciclaggio, che è in grado di trattare più di 80.000 tonnellate di rifiuti organici e generare 6,5 milioni di chilowattora (kWh) di elettricità all'anno, secondo Guo.

Per suscitare l'entusiasmo degli agricoltori, il team di Guo ha adottato un sistema di scambio nel 2018, in cui i contadini locali possono portare alla stazione letame di bovini e pecore, insieme agli scarti delle piante di mais in cambio di biogas.

"Considerando le diverse abitudini di semina e le varie condizioni del terreno di ciascun agricoltore, distribuiamo fertilizzanti a biogas personalizzati dopo che i tecnici conducono un'analisi a campione sul terreno e aggiungono per via scientifica i componenti corrispondenti al biogas da letame", ha spiegato Guo.

Vivendo a solo un km di distanza dalla centrale di riciclaggio, Xin faceva parte del primo gruppo di abitanti del villaggio che si è affrettato a usufruire del servizio nel 2018.

L'anno successivo, il tasso di germinazione nel suo campo di mais era aumentato del 20%, con un risparmio di circa 5.000 yuan (circa 789 dollari) in spese per i fertilizzanti: "è una sorta di magia", ha affermato il contadino.

Oltre alla centrale di riciclaggio vicino alla casa di Xin, il distretto di Liangzhou ne ospita ora altre cinque, che trattano 291.000 tonnellate di rifiuti organici, producendo 13,5 milioni di metri cubi di biogas e generando 19,27 milioni di kWh di elettricità all'anno.

"Cambiare le abitudini di coltivazione degli agricoltori è una delle chiavi per raggiungere uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, dato che il Paese mira a raggiungere il picco entro il 2030 e la carbon neutrality entro il 2060", ha concluso Guo. (XINHUA)