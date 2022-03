Cina: agricoltura biologica per un futuro verde (3)

(XINHUA) - LANZHOU, 15 MAR - Vivendo a solo un km di distanza dalla centrale di riciclaggio, Xin faceva parte del primo gruppo di abitanti del villaggio che si è affrettato a usufruire del servizio nel 2018. L'anno successivo, il tasso di germinazione nel suo campo di mais era aumentato del 20%, con un risparmio di circa 5.000 yuan (circa 789 dollari) in spese per i fertilizzanti: "è una sorta di magia", ha affermato il contadino.

Oltre alla centrale di riciclaggio vicino alla casa di Xin, il distretto di Liangzhou ne ospita ora altre cinque, che trattano 291.000 tonnellate di rifiuti organici, producendo 13,5 milioni di metri cubi di biogas e generando 19,27 milioni di kWh di elettricità all'anno.

"Cambiare le abitudini di coltivazione degli agricoltori è una delle chiavi per raggiungere uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, dato che il Paese mira a raggiungere il picco entro il 2030 e la carbon neutrality entro il 2060", ha concluso Guo. (XINHUA)