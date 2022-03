Cina: agricoltura biologica per un futuro verde (2)

(XINHUA) - LANZHOU, 15 MAR - Una panacea che potrebbe aiutare gli agricoltori a godere di entrambi i vantaggi è arrivata nel 2016, quando è stata costruita la centrale di riciclaggio nel distretto di Liangzhou, con l'obiettivo di raccogliere i rifiuti organici tra cui residui di cibo, foglie di verdura marce e letame di bestiame per produrre gas di palude e concime da biogas.

"Stiamo cercando di trasformare i rifiuti in tesoro", ha affermato Guo Wei della società che gestisce la centrale di riciclaggio, che è in grado di trattare più di 80.000 tonnellate di rifiuti organici e generare 6,5 milioni di chilowattora (kWh) di elettricità all'anno, secondo Guo.

Per suscitare l'entusiasmo degli agricoltori, il team di Guo ha adottato un sistema di scambio nel 2018, in cui i contadini locali possono portare alla stazione letame di bovini e pecore, insieme agli scarti delle piante di mais in cambio di biogas.

"Considerando le diverse abitudini di semina e le varie condizioni del terreno di ciascun agricoltore, distribuiamo fertilizzanti a biogas personalizzati dopo che i tecnici conducono un'analisi a campione sul terreno e aggiungono per via scientifica i componenti corrispondenti al biogas da letame", ha spiegato Guo. (SEGUE)