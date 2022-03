Pechino 2022: Paralimpiadi, storia di una volontaria

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAR - Li Nan, fuori dal centro assistenza dei volontari nel sottodistretto di Wangjing, nel distretto di Chaoyang a Pechino, seduta su una sedia a rotelle e con indosso l'uniforme da volontaria per i Giochi Paralimpici Invernali del 2022, racconta nel dettaglio e con grande passione il suo aiuto nei confronti dei disabili.

Li è un'assistente sociale dal 2008, quando ha iniziato a lavorare come volontaria per le Olimpiadi di Pechino 2008.

"Lavorando come volontaria, ho scoperto di riuscire a gestire molte cose. Partecipare ai servizi di volontariato è stata una rinascita per me" ha raccontato.

Nel 2003, quando Li aveva 25 anni, un incidente stradale l'ha paralizzata causandole gravi danni fisici e cerebrali, costringendola a trascorrere i cinque anni successivi in ospedale per le cure e la riabilitazione.

Nel gennaio del 2008, una volta dimessa dall'ospedale, la ragazza era preoccupata. Li ricorda così quei momenti: "non sapevo se sarei riuscita a riadattarmi di nuovo alla vita normale, se avrei potuto lavorare e se sarei stata accettata dagli altri dopo aver lasciato l'ospedale che mi proteggeva".

A quel tempo, la comunità di Wangjing ha invitato Li ad unirsi a 'Sweet Home', un ente di servizi istituito dalla Federazione dei disabili locale che offre recupero, istruzione, occupazione, attività culturali e sportive e altri servizi per queste persone.

Con 'Sweet Home' la volontaria ha mostrato lo sviluppo di carriera dei disabili e le attività ad atleti provenienti da 19 Paesi e regioni. La comunicazione al di là delle barriere linguistiche con atleti e persone disabili l'ha riportata in vita. (SEGUE)