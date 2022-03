Pechino 2022: Paralimpiadi, storia di una volontaria (2)

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAR - Nel 2012 è stato istituito l'ufficio di assistenza sociale, di cui Li è la responsabile e che finora ha raccolto oltre 60 volontari che lavorano per aiutare gli anziani e i disabili, impegnandosi anche nei servizi ai giovani e nell'amministrazione della comunità.

Quando è iniziato il reclutamento dei volontari per le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022, Li si è iscritta immediatamente e senza alcuna esitazione e, insieme al suo team, hanno lavorato nel centro assistenza per condurre una campagna informativa generale sulle Olimpiadi e fornendo aiuto ai disabili, mentre le aziende e le comunità circostanti si sono occupate di organizzare il personale per partecipare alle attività al fianco dei volontari.

Il 4 marzo si è tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali del 2022. Il centro assistenza ha organizzato un'attività in cui è stato invitato il personale di un'azienda di Wangjing a vivere in prima persona la vita dei disabili per imparare a comprenderli meglio e aiutarli.

Li adesso riesce a manovrare molto bene la sedia a rotelle e si sente a suo agio nell'affrontare varie attività quotidiane, per lo più da sola, e soltanto a volte con l'aiuto di colleghi o familiari.

In ultima battuta, commenta: "è un grande onore per me essere una volontaria delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Spero che attraverso i miei sforzi sempre più disabili possano aprire i loro cuori e abbracciare di nuovo la società, e che sempre più persone possano comprendere coloro che vivono con questa condizione". (XINHUA)