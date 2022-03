Croce Rossa cinese: più aiuti umanitari per Ucraina

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAR - La Croce Rossa cinese ha annunciato oggi di aver inviato un terzo lotto di forniture di aiuti umanitari di emergenza alla Croce Rossa ucraina.

Gli articoli appena inviati, tra cui latte in polvere per bambini e coperte, hanno lasciato Pechino oggi e dovrebbero arrivare a Varsavia, in Polonia, nello stesso giorno. In seguito, saranno trasportati in Ucraina.

Il primo lotto di forniture è già arrivato in Ucraina ed è stato distribuito dalla Croce Rossa ucraina agli sfollati che avevano maggiore bisogno di aiuto. (XINHUA)