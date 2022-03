Covid: Cina, 895 nuovi casi locali nel Jilin

(XINHUA) - CHANGCHUN, 14 MAR - La provincia nordorientale cinese del Jilin ha segnalato ieri 895 casi di Covid-19 a trasmissione locale e 131 asintomatici.

Lo ha reso noto oggi la commissione sanitaria provinciale.

Delle nuove infezioni confermate, 453 sono state rilevate nella città di Jilin e 430 nel capoluogo Changchun, con un paziente che versa in condizioni critiche.

Di fronte all'aumento dei casi, le autorità locali hanno condotto più cicli di test molecolari di massa e messo in piedi ospedali improvvisati.

Al fine di frenare la diffusione del virus, sono state introdotte anche rigide restrizioni sugli spostamenti.

La provincia infatti ha annunciato una sospensione temporanea dei viaggi interprovinciali e tra città a partire da oggi, in particolare per i residenti di Changchun e Jilin, dove sono stati registrati la maggior parte dei contagi locali nell'ambito della nuova insorgenza.

I lavoratori della comunità sono in piena attività per assicurarsi che siano implementate le misure di prevenzione e controllo del Covid-19. (XINHUA)