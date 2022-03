Cina:studio,meglio mangiare solo prima metà giornata (2)

(XINHUA) - PECHINO, 14 MAR - Inoltre, è emerso che rispetto al gruppo Trf pomeridiano, quello mattutino ha migliorato il glucosio a digiuno, ovvero il livello basale di zucchero presente nel sangue dopo non aver mangiato né bevuto liquidi diversi dall'acqua per almeno otto ore. Per di più, è stata notata una riduzione della massa corporea totale, con minore infiammazione e maggiore varietà microbica intestinale.

I ricercatori hanno evidenziato che l'apporto calorico dei due gruppi Trf era inferiore rispetto al gruppo di controllo, indicando che l'accorciamento della finestra alimentare giornaliera può aiutare a limitare l'assunzione di calorie totali.

Nel frattempo, non è stata rilevata alcuna differenza significativa nell'apporto energetico tra i due gruppi Trf, indicando che la quantità di calorie assunte non ha comportato un miglioramento degli indicatori di salute.

In ulteriori studi, i ricercatori hanno scoperto che i due approcci di Trf hanno influenzato il ritmo circadiano di un ormone insulino-sensibilizzante che diminuisce il glucosio in circolo e l'espressione dei geni circadiani nelle cellule mononucleate da sangue periferico.

Gli esperti hanno quindi evidenziato che ciò suggerisce che gli effetti dei diversi tipi di Trf sulla salute metabolica possono essere correlati ai ritmi circadiani. (XINHUA)