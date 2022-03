Cina: una barriera verde per ridurre il carbonio

(XINHUA) - TIANJIN, 14 MAR - Il 12 marzo, la 44esima giornata nazionale cinese del rimboschimento, più di 300 ranger delle barriere ecologiche verdi nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, sono stati impegnati a potare centinaia di migliaia di alberelli e a bonificare la terra per piantarne di nuovi.

"Il tasso di sopravvivenza degli alberelli è molto alto. Solo il 3% delle piantine deve essere ripiantato questa primavera, in modo da poter raggiungere il 100% del tasso di sopravvivenza e completare l'obiettivo dell'assorbimento di carbonio", ha dichiarato Fu Wenxuan, project manager responsabile dello sviluppo verde locale.

È stata completata la verifica dell'assorbimento di anidride carbonica del primo lotto di 1.800 ettari di riserve forestali artificiali, che presto entrerà in uso commerciale. Secondo i dati ufficiali, questa parte della riserva forestale da sola può generare un pozzo di assorbimento di circa 250.000 tonnellate di carbonio in 20 anni, portando almeno cinque milioni di yuan (circa 789.000 dollari) di ricavi.

In qualità del più grande Paese in via di sviluppo del mondo che deve ancora finalizzare l'industrializzazione, la Cina ha annunciato di volersi impegnare a raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e la neutralità carbonica prima del 2060. (SEGUE)